Джинджифилова магия: Селце с над 750 къщи в Ню Йорк

Сладък привкус на празниците в Ню Йорк - пекар създаде селце от джинджифилови къщички.



С повече от 750 джинжифилови къщи, атракцията привлича посетители от цял свят. Майсторът-пекар държи рекорд на Гинес за най-голямото джинджифилово селце - направено от впечатляващите 1 251 къщи.

Всички те са ръчно изработени. Тазгодишното издание е 32-ро по ред. Вкусотията ще бъде на показ до 11ти януари, когато посетителите ще могат да си вземат безплатно една от къщичките.