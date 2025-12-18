Автоматите за билети във Варна ще бъдат поетапно технически адаптирани за работа с евромонети

От 27 декември във Варна започва поетапна техническа адаптация на автоматите за продажба на билети в градския транспорт за работа с евромонети. Причината е предстоящото влизане на България в еврозоната.

„В периода от 27 декември до първите дни на новата година ще бъдат обработени всички машини, защото те са над 250 на територията на Варна и в автобусите“, обясни за „Денят започва“ директорът на общинското предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ Георги Киряков.

По думите му не се очакват сериозни затруднения, но процесът изисква време. В момента се правят технически проби.

През периода на адаптация част от машините ще бъдат временно недостъпни, затова от общинското предприятие призовават пътниците да използват алтернативни начини за закупуване на превозни документи.