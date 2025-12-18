БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Автоматите за билети във Варна ще бъдат поетапно технически адаптирани за работа с евромонети

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
От транспортното дружество призовават пътниците да използват мобилното приложение Ticket Varna

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От 27 декември във Варна започва поетапна техническа адаптация на автоматите за продажба на билети в градския транспорт за работа с евромонети. Причината е предстоящото влизане на България в еврозоната.

„В периода от 27 декември до първите дни на новата година ще бъдат обработени всички машини, защото те са над 250 на територията на Варна и в автобусите“, обясни за „Денят започва“ директорът на общинското предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ Георги Киряков.

По думите му не се очакват сериозни затруднения, но процесът изисква време. В момента се правят технически проби.

През периода на адаптация част от машините ще бъдат временно недостъпни, затова от общинското предприятие призовават пътниците да използват алтернативни начини за закупуване на превозни документи.

„Призоваваме всички ползватели на обществения транспорт да използват мобилното приложение Ticket Varna, което го има брандирано на по-голямата част от спирките“, каза Киряков и уточни, че билетът през приложението ще струва 51 цента, при цена 1 лев досега.

#автомати за билети #Варна

