Ограничават движението на тежкотоварни камиони в участък от АМ „Хемус“

Мярката важи до май и цели повишаване на безопасността в участъка към Варна

От днес до месец май се ограничава движението на тежкотоварни камиони в активната и изпреварващата лента в платното за Варна между 1-вия и 8-ия километър на автомагистрала „Хемус“. Целта е повишаване на безопасността на движението през зимните месеци поради лошото състояние на пътната настилка.

Тежкотоварните камиони ще могат да преминават в аварийната лента в този участък от автомагистралата. Максималната разрешена скорост на движение ще бъде до 90 км/ч.

