Промени в Закона за НСО влизат за първо четене в комисия в парламента

Промените в Закона за НСО за премахване на охраната на депутати влизат за обсъждане за първо четене в парламентарната комисия по вътрешна сигурност. Вносители на измененията са народни представители от ПП-ДБ.

В мотивите на внесения законопроект е записано да отпаднат текстовете в закона, които дават право на охрана от НСО на народни представители и други лица, важни за националната сигурност на страната. Вчера от ПП-ДБ отново поискаха да бъде свалена охраната, която Бойко Борисов и Делян Пеевски ползват от НСО.

По-късно от пресцентъра на „ДПС – Ново начало“ изпратиха позиция до медиите по темата. В нея се посочва, че общо четирима служители на НСО осъществяват охраната на Делян Пеевски, а автомобилът, който се ползва, е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване на НСО въз основа на договор и съгласно законодателството.