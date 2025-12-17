БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
делян пеевски представи музей сглобката кабинета
Слушай новината

"ДПС - Ново начало" съобщи колко струва охраната на лидера Делян Пеевски.

"По повод системните спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници за охраната, предоставяна от Националната служба за охрана (НСО) за председателя на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, смятаме за полезно да изясним известните ни факти и обстоятелства по темата. Медийно е известно, че през август 2023 година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици, заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това са лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това се случва в мандата на т.нар. „Сглобка“. Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментира от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация."

От ДПС уточняват, че ползваният от Пеевски автомобил е собственост на партията и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО, въз основа на сключен договор, съгласно принципите на действащото законодателство.

"Обърнахме се с писмо към Националната служба за охрана, с което поискахме да бъде предоставена информация за това колко струва охраната на г-н Пеевски. В своя отговор, позовавайки се на закона за НСО, по който ведомостите и възнагражденията на служителите са маркирани с гриф за сигурност, от НСО предоставиха обща информация за това, че средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв, а на сержантите около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски са четирима."

"Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ – нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици може да се илюстрира със стария виц „не били компютри, а компоти“, пише още в позицията на ДПС.

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
2
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
4
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в...
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
5
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
6
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Политика

ГЕРБ и ИТН ще подкрепят предложението на Асен Василев за индексация на доходите
ГЕРБ и ИТН ще подкрепят предложението на Асен Василев за индексация на доходите
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ
Чете се за: 00:22 мин.
ПП-ДБ предлага еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация ПП-ДБ предлага еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация
Чете се за: 01:42 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Тошко Йорданов: Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет Тошко Йорданов: Още днес би трябвало да приемем на две четения удължителния бюджет
Чете се за: 03:47 мин.
Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен? Законът за приходите и разходите - нов бюджет за 2026 или удължителен?
Чете се за: 05:47 мин.

Водещи новини

Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ