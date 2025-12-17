БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Басейновите дирекции изработиха комбинирани карти на риска от наводнения

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
днск издаде заповед премахване изкуственото корито курорта елените
По разпореждане на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов четирите басейнови дирекции изработиха комбинирани карти на районите със значителен потенциален риск от наводнения за цялата страна. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Картите обединяват информация от кадастралната карта, сателитни изображения и извадки от специализирани карти в подходящ мащаб. Целта е да се осигури по-добра визуализация и анализ на уязвимите територии и зоните с повишен риск от наводнения, обясниха от министерството.

Приоритетното изпълнение на задачата започна в Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна в началото на октомври непосредствено след опустошителните наводнения по Черноморието. Именно там беше приложен пилотният модел за интегриране на пространствени данни, който впоследствие беше разширен и към останалите райони на страната, посочиха от Екоминистерството.

Мярката е част от последователните усилия на Министерството на околната среда и водите за повишаване ефективността на управлението на водите, както и за засилване на превенцията и готовността при риск от наводнения на национално ниво. Комбинираните карти и подробният доклад с констатации след проверките ще бъдат изпратени на компетентните органи – областни управители, кметове на общини, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекция „Национален строителен контрол“, отбелязаха от МОСВ.

Интеграцията на данните в тези карти е свързана с предприемането на действия по компетентност за превенция и контрол върху зони с риск от наводнения. Така местните и регионалните власти ще имат достъп до актуална информация и при издаване на строителни разрешения и планиране на инфраструктурни проекти да отчитат рисковите зони, обозначени в тях. Предстои окончателна обработка на данните и осигуряване и на публичен достъп до комбинираните карти, информираха също от Екоминистерството.

След наводнението по Черноморието през октомври беше направен преглед на водните обекти там. Инспектирани са над 20 водни обекта, които обхващат 52 речни участъка – 16 на Северното и 36 на Южното Черноморие, каза министърът на екологията Манол Генов през ноември. Резултатите показаха, че при 27% от обследваните поречия има нарушения, в 38% е спазена нормативната уредба, а за останалите е необходимо почистване и наблюдение.

