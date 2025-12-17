БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
За Стефанов паричната гаранция е 200 000 лева, а за Кателиев - 150 000 лева

общо 350 000 лева парична гаранция свободата йордан кателиев николай стефанов определи съдът
Снимка: БТА
Варненският окръжен съд определи мярка "парична гаранция" за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. До момента двамата бяха под домашен арест. Те са обвиняеми по дело за престъпен сговор заедно с варненския кмет Благомир Коцев.

За Стефанов паричната гаранция е 200 000 лева, а за Кателиев – 150 000 лева.

Парите за гаранциите трябва да бъдат внесени до седем дни. Същият е и срокът за обжалване определението на съда.

