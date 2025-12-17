БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори
Незрелостта на политическата система, партийният егоизъм доведе до това, че това управление и този парламент изгубиха легитимността си, каза Атанас Зафиров
Няма как този парламент повече да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори подобни. Това заяви вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров на консултациите при президента.
Държавният глава се срещна с представители на парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.
Президентът Румен Радев: "Аз мисля, че вашата партия е преминала през много по-тежки изпитания и ще се справите с тези предизвикателства. Понеже вие влязохте в тази коалиция с цел да има стабилност на управлението и на страната, смятате ли да запазите този подход и да търсите стабилност в рамките на нова управленска коалиция в 51-вото НС или според вас отиваме към предсрочни избори. Поде се и дискусията за отваряне Изборния кодекс и какво е вашето виждане там? Трябва ли да има нови мерки и какво е отношението ви за машинното гласуване?"
Атанас Зафиров, председател на БСП: "Последната ни консултация в тази зала беше преди 1 година и 6 дни. Ще продължим ли да градим - ще градим ли или ще рушим. Преди около година ние от "БСП - Обединена левица" решихме да градим, да влезем в управлението в името на държавността, да спрем каскадата от нестабилност и да помогнем да се справим с предизвикателствата - инфлацията, влизане в еврозоната и разбира се менящата се геополитическа среда. Колко сме изпълнили тези наши стремежи - анализите ще покажат. Не позволихме да се развие пророкуваната безконтролна спекула в българската търговска мрежа. По отношение на международните отношения и войната в Украйна - нашето участие, ние първи вдигнахме темата за умерена и балансирана политика. Давам пример - в самия процес на преговорите успяхме да спрем задължаващ 10-годишен договор с Украйна. Дадохме си дума да бъдем социален вектор в това управление. Мога да отчета положителна оценка от участието на нашите министри в това управление. Протестите имаха за фундамент стремежа към лидерство, към повече партийност. Оставката на правителството вече е факт, наясно сме че претърпяхме щета, участвайки в това управление, защото сме свидетели на напрежение. В държавнически план сме удовлетворени от нашето участие в управлението, в тяснопартиен - не. Незрелостта на политическата система, партийният егоизъм доведе до това, че това управление и този парламент изгубиха легитимността си."
По отношение на промените в Изборния кодекс, Зафиров каза:
"Ще участваме активно в дебата за промените в Изборния кодекс в посока изсветляване."
"БСП - Обединена левица" се обявиха против удължителния бюджет и подкрепят приемането на коригираната план-сметка за финансовата рамка на държавата.
"Ние бяхме най-последователни в защита и на първия, и на втория бюджет. Понесохме и много критики от страна на десни икономисти, десни партии, капитала. За нас беше най-важна социалната част на бюджета, но затова трябва и стабилна приходна част. Не може да има силна държава без стабилни финанси. Иначе поставяме пред риск много от социалните системи в държавата, функционирането на българските общини, поставяме под риск най-уязвимите слоеве на населението. Съдейки по изявленията на по-големите политически сили шансът този бюджет да мине през парламента е малък. Вече има напредък в това отношение и аз съм много удовлетворен, че нашият призив и призивът на българските синдикати са чути. Ако има и най-малък шанс този бюджет да мине през парламента, той трябва да бъде използван и реализиран от всички политически сили, защото това засяга милиони български граждани", посочи лидерът на БСП.
В заключение Зафиров каза:
"Дано съм лош пророк, но съдейки по течащите консултации и политическата реторика за съжаление ставаме свидетели на нагнетяване на социално, политическо напрежение. БСП остава на територията на градежа. В тази ситуация на държавата имаме нужда от мъдрост , от здрава сила."
"Хоросанът на този градеж е общественото доверие", отбеляза държавният глава.
Драгомир Стойнев: "Току-що в парламента се гласува да се продължи гледането на ревизирания бюджет. И държа да кажа, че това е по предложение на "БСП - Обединена левица", защото приблизително 430 хиляди човека ще останат без всякаква закрила при влизането на еврозоната. Ние това не можем да си го позволим. Говорим за учители, доктори, музейни работници, библиотекари. Още 150 хиляди служители на държавни предприятия нямаше да получат своето увеличение. И не виждаме никакъв проблем в това - нека едно следващо правителство, което бъде избрано, да имаме, да актуализира бюджета така, както той иска или да си внесе нов."