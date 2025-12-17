БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори

Няма как този парламент повече да формира какъвто и да е тип правителство - ние не бихме участвали в никакви разговори подобни. Това заяви вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров на консултациите при президента.

Държавният глава се срещна с представители на парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.

Президентът Румен Радев: "Аз мисля, че вашата партия е преминала през много по-тежки изпитания и ще се справите с тези предизвикателства. Понеже вие влязохте в тази коалиция с цел да има стабилност на управлението и на страната, смятате ли да запазите този подход и да търсите стабилност в рамките на нова управленска коалиция в 51-вото НС или според вас отиваме към предсрочни избори. Поде се и дискусията за отваряне Изборния кодекс и какво е вашето виждане там? Трябва ли да има нови мерки и какво е отношението ви за машинното гласуване?"

Атанас Зафиров, председател на БСП: "Последната ни консултация в тази зала беше преди 1 година и 6 дни. Ще продължим ли да градим - ще градим ли или ще рушим. Преди около година ние от "БСП - Обединена левица" решихме да градим, да влезем в управлението в името на държавността, да спрем каскадата от нестабилност и да помогнем да се справим с предизвикателствата - инфлацията, влизане в еврозоната и разбира се менящата се геополитическа среда. Колко сме изпълнили тези наши стремежи - анализите ще покажат. Не позволихме да се развие пророкуваната безконтролна спекула в българската търговска мрежа. По отношение на международните отношения и войната в Украйна - нашето участие, ние първи вдигнахме темата за умерена и балансирана политика. Давам пример - в самия процес на преговорите успяхме да спрем задължаващ 10-годишен договор с Украйна. Дадохме си дума да бъдем социален вектор в това управление. Мога да отчета положителна оценка от участието на нашите министри в това управление. Протестите имаха за фундамент стремежа към лидерство, към повече партийност. Оставката на правителството вече е факт, наясно сме че претърпяхме щета, участвайки в това управление, защото сме свидетели на напрежение. В държавнически план сме удовлетворени от нашето участие в управлението, в тяснопартиен - не. Незрелостта на политическата система, партийният егоизъм доведе до това, че това управление и този парламент изгубиха легитимността си."

По отношение на промените в Изборния кодекс, Зафиров каза:

"Ще участваме активно в дебата за промените в Изборния кодекс в посока изсветляване."

"БСП - Обединена левица" се обявиха против удължителния бюджет и подкрепят приемането на коригираната план-сметка за финансовата рамка на държавата.

"Ние бяхме най-последователни в защита и на първия, и на втория бюджет. Понесохме и много критики от страна на десни икономисти, десни партии, капитала. За нас беше най-важна социалната част на бюджета, но затова трябва и стабилна приходна част. Не може да има силна държава без стабилни финанси. Иначе поставяме пред риск много от социалните системи в държавата, функционирането на българските общини, поставяме под риск най-уязвимите слоеве на населението. Съдейки по изявленията на по-големите политически сили шансът този бюджет да мине през парламента е малък. Вече има напредък в това отношение и аз съм много удовлетворен, че нашият призив и призивът на българските синдикати са чути. Ако има и най-малък шанс този бюджет да мине през парламента, той трябва да бъде използван и реализиран от всички политически сили, защото това засяга милиони български граждани", посочи лидерът на БСП.

В заключение Зафиров каза:

"Дано съм лош пророк, но съдейки по течащите консултации и политическата реторика за съжаление ставаме свидетели на нагнетяване на социално, политическо напрежение. БСП остава на територията на градежа. В тази ситуация на държавата имаме нужда от мъдрост , от здрава сила." "Хоросанът на този градеж е общественото доверие", отбеляза държавният глава.