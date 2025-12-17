Физически сблъсък между депутати прекъсна пленарното заседание на НС

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и Гюнай Далоолу от "ДПС - Ново начало" влязоха в остър конфликт

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Физически сблъсък между депутати прекъсна днешното пленарно заседание.

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев и народният представител от "ДПС - Ново начало" Гюнай Далоолу влязоха в остър конфликт, който прерасна в бой в пленарната зала.

Преди инцидента между двамата е имало размяна на реплики от местата им, след което напрежението ескалира и се стигна до физическа саморазправа. На кадри от залата се вижда как Василев се опитва да ритне Далаоолу а след това замахва с юмрук.

снимки: БГНЕС

Колеги на двамата бързо се намесиха, за да ги разтърват. По-късно пред журналисти лидерът на МЕЧ обясни действията си с това, че е бил обиждан от депутата от "ДПС - Ново начало" без да го е провокирал.

#Радостин Василев #скандал в парламента #бой в парламента #напрежение

