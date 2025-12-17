Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на венецуелските петролни танкери

Американският президент Доналд Тръмп нареди блокада на всички петролни танкери на Венецуела. В публикация в социалната си мрежа, той написа и че властите в Каракас вече ще бъдат разглеждани като терористична организация.



Тръмп допълва още, че в района на Венецуела е разположена "най-голямата армада в историята на Южна Америка" и че в скоро време натискът срещу Николас Мадуро и американското военно присъствие ще се засилят. Американският президент заяви, че Венецуела използва продажбите на петрол, за да финаснира наркотрафик и други престъпления. Решението на Тръмп идва на фона на серия удари срещу венецуелски плавателни съдове, както и превземането преди седмица на петролен танкер.



Венецуелският президент Николас Мадуро отхвърли обвиненията и от своя страна обвини Тръмп в опит да завземе петролните залежи на страната му. "Ние няма да бъдем следващия Афганистан или Либия" каза Мадуро на фона на нова версия на песента с негово участие "Не на войната, да на мира".