Николас Мадуро нае адвоката на Джулиан Асанж за защитата си по делото за наркотероризъм

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Задържаният от Съединените щати президент на Венецуела Николас Мадуро нае известния адвокат по наказателно право Бари Полак за свой защитник по делото за наркотероризъм, по което е изправен пред федерален съд в Ню Йорк, съобщи "Блумбърг".

Полак е дългогодишен адвокат на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асанж.

Опитният юрист от Вашингтон подаде днес уведомление за явяване като защитник на Мадуро. Той присъства в съдебната зала, където Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по повдигнатите им обвинения.

Флорес ще бъде представлявана от опитния федерален прокурор от Хюстън Марк Донъли.

Полак ръководи 14-годишната съдебна сага на Асанж, приключила през 2024 г. със споразумение за признаване на вина по обвинения, свързани с изтичане на поверителна информация, засягаща националната сигурност на САЩ.

Според обвинителния акт, разпечатан на 3 януари, Мадуро, съпругата му и други лица са обвинени в наркотероризъм, заговор за внос на кокаин в Съединените щати, както и в притежание на оръжия и "разрушителни устройства".

