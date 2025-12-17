След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента

Пореден кръг от консултациите при президента. Румен Радев ще приеме БСП и ИТН. Разговорите са насрочени за 10 и 11.30 часа.



Вчера на консултации с президента бяха "Възраждане" и "ДПС - Ново начало". И двете формации се обявиха за предсрочни избори. Преди тях ГЕРБ и ПП-ДБ също заявиха, че не виждат вариант за правителство излъчено от този парламент.

До тук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабните протести в цялата страна.

Можете да гледате срещите на държавния глава на живо по БНТ.