След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента

Днес Румен Радев се среща с БСП и ИТН

След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Пореден кръг от консултациите при президента. Румен Радев ще приеме БСП и ИТН. Разговорите са насрочени за 10 и 11.30 часа.

Вчера на консултации с президента бяха "Възраждане" и "ДПС - Ново начало". И двете формации се обявиха за предсрочни избори. Преди тях ГЕРБ и ПП-ДБ също заявиха, че не виждат вариант за правителство излъчено от този парламент.

До тук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на мащабните протести в цялата страна.

Можете да гледате срещите на държавния глава на живо по БНТ.

