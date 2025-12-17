Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза

Продължават интензивните преговори за мир в Украйна. Според украинския президент Володимир Зеленски, договорката за гаранциите за сигурността със Съединените щати може да бъде постигната до дни.



Очаква се до края на седмицата американска и украинска делегация отново да се срещнат в Маями, за да обсъдят проектодокумента, преди той да бъде представен и на руската страна. След редакции от страна на Киев, съвместно с европейските партньори, предложението за мир вече съдържа 20 точки. Сред тях - гаранции за сигурността на Украйна от типа на член пети на НАТО.

Засега от Кремъл отказват да коментират публично сделката за мир, тъй като по думите им, в момента разполагат само с "информация от медиите".

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц коментира, че съгласно гаранциите от Съединените щати и Европа, разположени в бъдеще европейски сили в Украйна, биха могли при определени обстоятелства да отблъснат руски войски, ако има нарушение на някое от условията за примирие.