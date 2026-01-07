БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

Светът се прости с Брижит Бардо

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Актирсата беше погребана в Сен Тропе

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Иконата на френското кино Брижит Бардо беше погребана в тесен кръг в гробище с изглед към Средиземно море. То е недалеч от рибарската къща в Сен Тропе, в която актрисата живя през последните години и където почина.

Поклонението беше в църква с меса под звуците на музиката от филма "Презрението" на Жан-Люк Годар и на песен, изпята акапелно от Мирей Матийо. 65-годишният син на Бардо носеше ковчега на майка си, покрит с ратан и полски цветя, въпреки сложните им отношения приживе.

Звездата искаше погребение "без излишна помпозност", с диви цветя и с гости, внимателно подбрани от нейните близки и нейната фондация за защита на животните.

Това е каузата, заради която тя обърна гръб на киното в разгара на славата си, на 38-годишна възраст.

Президентът Еманюел Макрон, когото актрисата не е харесвала особено, изпрати венец.

Секссимволът на 50-те и 60-те години на миналия век почина от рак на 28 декември на 91-годишна възраст.

#Сен Тропе #Брижит Бардо

