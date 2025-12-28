Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо

На 91 години почина легендарната френска актриса и защитничка на животните Бриджит Бардо, съобщи нейната фондация. Тя се оттегля от Седмото изкуство преди половин век след около 50 филма, за да се посвети на правата на животните. Сравнявана с "културно земетресение", тя скандализира с откровени и радикални политически изявления, като същевременно остава световноизвестен символ на Франция. Страната оплаква "легенда на века", написа президентът Еманюел Макрон.

Брижит Бардо е родена в Париж на 28 септември 1934 година в буржоазно семейство. Завършва балетно училище. Звездата й в киното изгрява през 1956 година във филма " И Бог създаде жената" на съпруга й Роже Вадим. Там демонстрира сексуална разкрепостеност, обявена е за най-красивата жена на планетата. Следват ленти като "В случай на нещастие", "Бабет отива на война", "Презрението". Последният й филм е "Дон Жуан", пуснат по екраните през 1972 г.

От следващата година се посвещава на защитата на животните, на 90 години споделя, че най-големият й подарък ще е забрана за убиването и консумацията на коне във Франция. Критикувана е за хомофобски позиции и многократно е глобявана на подтикване към расова омраза. Не спестява и остри критики за състоянието на Франция. Брижит Бардо олицетворяше свободния дух, заяви президентът Еманюел Макрон.

Еманюел Макрон - президент на Франция в Х: „Нейните филми, нейният глас, ослепителната ѝ слава, инициалите ѝ, личните ѝ болки, щедрата ѝ отдаденост на животните, лицето ѝ – всичко това направи Брижит Бардо символ на свободния дух. Френска съдба с универсален блясък. Тя ни докосваше. Скърбим за легенда на века.“

През 60-те години Брижит Бардо дава образа си на републиканския символ Мариана.

Лидерът на френската крайна десница Жордан Бардела днес отдаде почит на „пламенния патриот“ Брижит Бардо. Той определи актрисата, която неведнъж е заявявала симпатиите си към партията му "Национален сбор", като олицетворение на „идеята за смелостта и свободата“.