БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 01:00 мин.
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Чете се за: 01:22 мин.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Европа
Запази

Тя се оттегля от Седмото изкуство преди половин век след около 50 филма, за да се посвети на правата на животните

сбогом икона свободния дух франция скърби брижит бардо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

На 91 години почина легендарната френска актриса и защитничка на животните Бриджит Бардо, съобщи нейната фондация. Тя се оттегля от Седмото изкуство преди половин век след около 50 филма, за да се посвети на правата на животните. Сравнявана с "културно земетресение", тя скандализира с откровени и радикални политически изявления, като същевременно остава световноизвестен символ на Франция. Страната оплаква "легенда на века", написа президентът Еманюел Макрон.

Брижит Бардо е родена в Париж на 28 септември 1934 година в буржоазно семейство. Завършва балетно училище. Звездата й в киното изгрява през 1956 година във филма " И Бог създаде жената" на съпруга й Роже Вадим. Там демонстрира сексуална разкрепостеност, обявена е за най-красивата жена на планетата. Следват ленти като "В случай на нещастие", "Бабет отива на война", "Презрението". Последният й филм е "Дон Жуан", пуснат по екраните през 1972 г.

От следващата година се посвещава на защитата на животните, на 90 години споделя, че най-големият й подарък ще е забрана за убиването и консумацията на коне във Франция. Критикувана е за хомофобски позиции и многократно е глобявана на подтикване към расова омраза. Не спестява и остри критики за състоянието на Франция. Брижит Бардо олицетворяше свободния дух, заяви президентът Еманюел Макрон.

Еманюел Макрон - президент на Франция в Х: „Нейните филми, нейният глас, ослепителната ѝ слава, инициалите ѝ, личните ѝ болки, щедрата ѝ отдаденост на животните, лицето ѝ – всичко това направи Брижит Бардо символ на свободния дух. Френска съдба с универсален блясък. Тя ни докосваше. Скърбим за легенда на века.“

През 60-те години Брижит Бардо дава образа си на републиканския символ Мариана.

Лидерът на френската крайна десница Жордан Бардела днес отдаде почит на „пламенния патриот“ Брижит Бардо. Той определи актрисата, която неведнъж е заявявала симпатиите си към партията му "Национален сбор", като олицетворение на „идеята за смелостта и свободата“.

Жордан Бардела - лидер на "Национален сбор" в Х: "Френският народ днес губи своята Мариана – фигура, която обичаше толкова силно и чиято красота смая света. Брижит Бардо беше жена със сърце, убеждения и характер, обичаща животните, които защитаваше през целия си живот. Тя въплъти сама по себе си цяла една френска епоха, но преди всичко определена идея за смелостта и свободата.“

"Брижит Бардо допринесе за световния блясък на Сен Тропе, тя ще продължи да живее в душата на нашия град“, изтъкна кметската управа на френския курорт, където актрисата прекара голяма част от живота си.

#легендарна френска актриса #последно сбогом #почина #Брижит Бардо

Последвайте ни

ТОП 24

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
1
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти
2
"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със...
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
3
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
4
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
5
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече се тества в Поморие
6
„Замърсителят плаща“: Новият модел за такса смет вече...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: По света

Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ
Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ
Бомба от Втората световна война беше обезвредена в Белград Бомба от Втората световна война беше обезвредена в Белград
Чете се за: 01:50 мин.
Над 16 000 нови растителни и животински вида откриват учените всяка година Над 16 000 нови растителни и животински вида откриват учените всяка година
Чете се за: 05:02 мин.
Гръцката брегова охрана спаси 108 мигранти южно от остров Гавдос Гръцката брегова охрана спаси 108 мигранти южно от остров Гавдос
Чете се за: 01:10 мин.
Снежно настроение: Гигантски панди в Китай се радват на снега (ВИДЕО) Снежно настроение: Гигантски панди в Китай се радват на снега (ВИДЕО)
Чете се за: 00:10 мин.
Последен ден от посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия Последен ден от посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на „Напоителни системи“ Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на „Напоителни системи“
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Ски сезонът в Пампорово започна с пет писти и промоционални лифт карти
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Отново блокада: Гръцки фермери затвориха за камиони пътя през ГКПП...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ