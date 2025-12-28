БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ски сезонът в Пампорово започна с пет писти и промоционални лифт карти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се ръст на туристите въпреки по-късното откриване на сезона

Ски сезонът в Пампорово започна с пет писти и промоционални лифт карти
Снимка: БТА
Ски сезонът в Пампорово стартира днес с пет отворени писти и седем работещи съоръжения. Заради частичното отваряне на ски зоната до 30 декември ще се предлагат само полудневни и еднодневни лифт карти на промоционални цени. След Нова година еднодневната карта ще е с цена 53 евро.

Най-нетърпеливите скиори изпълниха пистите още от сутринта.

Илиян Милев - турист: "Самите условия тука като за по-начинаещи като нас, отговарят
повече и самият курорт аз от едно време си го харесвам."

Веселин Панов - турист: "Пампорово като цяло ми харесва най-много от всички курорти.
Според мен доста по-спокойно, пистите са по-хубави, според мен."

Трифон Трифонов - турист: "Много добре, всичко е супер."

От Пампорово полагат всички усилия до Нова година да отворят още писти.

Стефан Присадов - изпълнителен директор на "Пампорово" АД: "Целта, която сме си поставили, е в рамките на седмица да бъде отворена цялата ски зона. Но държа да отбележа, че ние се ръководим от метеорологичната обстановка и от условията, т.е. ако има подходящи температури за производство на сняг, ще отворим по-бързо всички писти."

Тази зима има макар и малко увеличение в цените на предлаганите услуги.

Стефан Присадов - изпълнителен директор на "Пампорово" АД: "Индексацията е от четири до
шест процента за всички ски услуги - ски пакети, оборудвания и лифт карти."

Стефан Масурски - собственик на ски гардероб и ски училище: "Ските леко са завишени, ски
училището е малко повече, защото лифт картите на ски учителите за стопанска дейност ги увеличиха с 21% към нас и ние съответно трябваше малко да вдигнем и ние уроците."

В Пампорово очакват, въпреки закъснелия старт, сезонът да е по-добър от миналогодишния. Прогнозираният ръст на туристите е между осем и десет процента.

