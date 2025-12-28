Ясно време ни очаква в новогодишната нощ, на места ще вали сняг

През нощта в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Значителна ще бъде облачността над планинските и североизточните райони, където на отделни места ще превали слаб сняг. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 3°. Атмосферното налягане е близо до средното за месеца, утре през деня ще се понижава.

Утре преди обяд над планинските и североизточните райони облачността ще бъде все още значителна, но ще се разкъсва и намалява, и след обяд в цялата страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад, след обяд - ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие - със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Над планините облачността ще бъде променлива, след обяд - често намаляваща до предимно слънчево време. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.



През следващите дни ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, без валежи.

Във вторник през нощта срещу сряда вятърът ще се усилва и ще нахлува студен въздух. В сряда ще е ветровито и сравнително студено.

В новогодишната нощ ще бъде предимно ясно, възможни са превалявания от сняг, главно в планинските райони. Вятърът ще е до умерен от северозапад.