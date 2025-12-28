Открит е ски сезонът и в Пампорово

От днес и в Пампорово дадоха старт на ски сезона. Около 15-20 см е натрупаният естествен сняг в курорта, а по основните писти работят и съоръженията за изкуствено заснежаване.

В дните до 30 декември в ски зоната ще се продават само полудневни и еднодневни лифт карти на промоционални цени. Дневна карта струва 88 лева /44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години.

Хотелите в Пампорово са пълни с туристи. Първите за тази зима чартъри с английски туристи вече са пристигнали, днес се и чартърните полети с ирландски групи.