Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
шест аварийни екипа работят софия сигнали заради силния вятър
За опасно време в цялата страна предупреждават от НИМХ. За 12 области е обявен оранжев код за силен вятър. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, Софийска, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. За останалата част от България е обявен жълт код за силен вятър. Очаква се скоростта да достигне до над 100 км/ч.

От Столична община съобщиха за БНТ, че екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" реагират на сигнали във връзка със силния вятър. 6 екипа са на терен и до момента са отработени 16 сигнала за паднали клони и дървета в различни райони на града. Работата продължава.

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съветват гражданите да бъдат внимателни при придвижването си, да обезопасят незакрепени предмети от терасите на жилищата си. Строителите да проверят металните скелета и огради на своите обекти си. Във Фейсбук профила си от дирекцията приканиха хората да не стоят на открито, защото има опасност от падащи предмети. Също така да влезем в обществена сграда, подлез, или да потърсим сигурен подслон.

На фона на силния вятър, продължава и проблем с боклука в София. Вятърът разпиля част от боклука, който се намира извън контейнерите. В един от засегнатите райони - "Люлин" вече три месеца на места продължава да се наблюдава картината на преливащи контейнери, а живеещите се притесняват от разпространение на заради, настояват и за по-добро почистване на района.

Зорка Гюрджийска: "Притенително е за всички ни, в седмицата веднъж може и по-дълъг да е периодът на изхвърляне на боклук. Беше страшно, миришеше, сега поне е студено и не се усеща миризмата, кучета, котки рамъкват."

Стилян: "Много е неприятно, от време на време се появяват сигнали, че ще се оправи положението за 1-2 дни, но виждате колко е зле."

Светлозар Топалов: "От две седмица не е минавал камион да изхвърли боклука, на съседните минават, тук са ни забравили, обещанията, които дават не са истински."

След като от 1 декември общинското дружество “Софекострой” пое сметоизвозването в районите “Люлин” и “Красно село”, от общината заявиха, че на 1 януари ще бъде подписан 5-годишен договор с дружеството за сметопочистване на цялата зона. Останалите райони без договор "Изгрев", "Подуяне", "Слатина" ще разчитат на камионите на завода за отпадъци. Вчера стана ясно, че са удължени и договорите, с нови цени на още две зони, в които попадат районите "Средец", "Лозенец", "Студентски" и зона 7 - "Възраждане", "Оборище" и "Триадица". А на 7 януари изтича договорът за сметопочистване на още три района - "Сердика", "Илинден" и "Надежда".

