Ню Йорк с последни приготовления за посрещането на Новата година на "Таймс скуеър".



Поставиха последния кристал на топката, която традиционно се спуска на площада, за да отброи последните минути на старата година и идването на новата. Новата сфера е най-голямата досега. Тя е украсена с над 5 хиляди кристала и LED светлини - два пъти повече от предишната.

Това е 9-ата версия на новогодишната топка на "Таймс Скуеър" от дебюта ѝ през 1907 година.