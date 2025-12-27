БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:15 мин.

След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон"

от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
дни затишие пак блокади гръцките фермери кулата промахон
Снимка: БТА
Отново блокади на българо-гръцката граница "Кулата-Промахон" от страна на гръцките земеделци. И днес преминаването на камиони беше невъзможно за часове. След като бяха преустановили блокадата за празничните дни, днес гръцките фермери възобновиха протестите.

След 3 дни затишие, по обед собствениците на десетки селскостопански машини отново затвориха границата за тежкотоварни камиони и в двете посоки. И днес ограничението беше само за превозни средства над 12 т .

"Чакаме вие да ни кажете … "Гранична полиция" не знае, та камо ли ние да знаеме. 3 часа и не знаем докога ще стоим.“

Шофьорите на тежкотоварни камиони изчакваха на място, без да имат каквато и да е яснота кога ще преминат българо – гръцката граница.

Исмаил, превозвач: „Нямаше да има за празниците, ето вижте… Когато решат, вдигат блокадата и тръгваме. Не е човешко това само камиони, да пускат всичко или всичко да спират“.

До този момент институциите в Гърция не намират решение на исканията на гръцките земеделци.

"Тук сме, защото правителството не се вслушва в исканията ни. Ние сме фермери, на които все още не е платено и се опитваме да си осигурим справедливост. Ще бъдем тук, докато е необходимо.“

Потърпевшите на границата се оказват предимно български превозвачи.

Евгени Стоименов, превозвач: "Могат да си идат в Атина, на центъра или в Солун, или в Серес, пред сградите, където се учредяват техните земеделски дружества и да си протестират. Парите ние няма да им ги дадем. А и Европа не виждам да има излишни пари - да им ги раздава, както преди правеше, така че това е излишно… Ние возим сега в момента тяхната стока, едно 70 процента са хладилни камиони и това са камиони, които отиват да товарят тяхна стока - мандарини, портокали. Така че мисля, че това не е най-правилният начин, ако затварят границата са толкова смели – да затворят за всички – за туристи, за камиони, за малки, за всички“.

Заради протеста на гръцките фермери, движението на камиони над 12 тона беше ограничено и през ГКПП "Илинден – Ексохи" днес.

#протест на гръцки фермери #"Кулата - Промахон" #блокада #българо-гръцка граница

