Близки, приятели, културни творци и граждани си взеха последно сбогом с бившия министър на културата Георги Йорданов.

Поклонението се състоя в Народния театър „Иван Вазов“, където тленните му останки бяха изложени във фоайето. Десетки хора се наредиха на опашка, която стигна до градинката пред театъра.

Венци и цветя бяха изпратени от културни институции, обществени организации и дипломатически мисии.

На церемонията присъстваха лидерът на БСП Атанас Зафиров, президентът Георги Първанов и редица политически фигури от левицата.