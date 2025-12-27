БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Последно сбогом с бившия министър на културата Георги Йорданов

Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Снимка: БТА
Близки, приятели, културни творци и граждани си взеха последно сбогом с бившия министър на културата Георги Йорданов.

Поклонението се състоя в Народния театър „Иван Вазов", където тленните му останки бяха изложени във фоайето. Десетки хора се наредиха на опашка, която стигна до градинката пред театъра.

Венци и цветя бяха изпратени от културни институции, обществени организации и дипломатически мисии.

На церемонията присъстваха лидерът на БСП Атанас Зафиров, президентът Георги Първанов и редица политически фигури от левицата.

#бивш министър на културата #София #последно сбогом #Георги Йорданов #поклонение

