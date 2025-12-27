Боровец постави начало на новия ски сезон

С богата празнична програма и много спортни активности днес Боровец официално постави новия ски сезон. „Легендарно минало и легендарно бъдеще“ е мотото, в което се отбелязва 130-годишнина от създаването на най-стария ски курорт в България.

По този повод организаторите обещават една празнична програма в днешния ден, както и в следващите дни и седмици. Добрата новина за всички любители на зимните спортове е, че няколко писти функционират, след като в последните дни падна сняг.

