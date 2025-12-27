БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро

У нас
От полицията призовават гражданите да бъдат внимателни

измамиха столичанка 000 евро разваляне магия
Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро. Това предупреждават от полицията.

Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП, гл. инспектор Златка Падинкова, призовава гражданите да бъдат внимателни при предложения за превалутиране или обмен на левове в евро.

Гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор „Измами“, ГДНП: „Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на Вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане.“

Полицията призовава при съмнение за измама или друга злоупотреба гражданите незабавно да сигнализират на тел. 112 или да посетят най-близката структура на МВР.

#измами #евро #МВР #новини в Метрото

