ИЗВЕСТИЯ

МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Масирани удари срещу Украйна: Ще има ли пробив в разговорите за мир?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Утре президентите на Съединените щати и Украйна ще се срещнат във Флорида, за да обсъдят мирния план

масирани удари украйна пробив разговорите мир
Русия извърши масираната атака срещу Украйна тази нощ. На прицел е била и столицата Киев. Съобщава се за най-малко пет ранени. Атаката идва на фона на засилване на дипломатическите усилия за прекратяване на огъня. Утре президентите на Съединените щати и Украйна ще се срещнат във Флорида, за да обсъдят мирния план. Пред "Политико" Доналд Тръмп изтъкна ролята си на върховен арбитър на мирното споразумение.

Колкото повече се говори за мир, толкова по-силно в Украйна усещат война. Закономерност, с която жителите на украинската столица започват да свикват. Те прекараха поредна нощ в бомбоубежища. Освен дронове, срещу Украйна са били изстреляни и свръхзвукови ракети "Кинжал".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че мирният план е на 90 процента готов. Утре той ще се срещне с Доналд Тръмп в имението на американския президент във Флорида. Те ще обсъдят гаранциите за сигурност, териториалните въпроси, както и икономическото възстановяване на Украйна.

Изказване на американския президент, обаче, намали ентусиазма, че през следващите дни може да бъде постигнат пробив. В интервю за "Политико" той показа дистанцираност към последното предложение на Зеленски и не го подкрепи категорично.

Доналд Тръмп, президент на САЩ : „Той няма нищо, докато аз не го одобря.“

Според Тръмп обаче срещата му със Зеленски все пак ще бъде продуктивна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Мисля, че нещата с него ще се развият добре. Мисля, че ще се развият добре и с Путин.“

Пред "Политико" Тръмп заяви, че очаква да разговаря с руския лидер „скоро, колкото е възможно по-скоро“.

Според детайлите, които Зеленски оповести от ревизираната версия на мирния план, сигурността на Украйна ще бъде гарантирана от Съединените щати, НАТО и Европейския съюз. Предвижда се и създаването на демилитаризирана зона, както и на свободна икономическа зона в Донбас.

Снимки: БТА

Това, обаче, означава Русия да се изтегли от превзетите територии в областта. Условие, което Кремъл не приема.

Преди дни Путин повтори позицията си пред руски бизнесмени, че може да преговаря за изтеглянето от някои територии, но иска целият Донбас.



Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков обвини Киев, че с новата версия на мирния план иска да саботира преговорите. Рябков заяви, че новия план е напълно различен от текста, който Москва и Вашингтон са договорили.

#Влодимир Зеленски #преговори за мир в Украйна #Доналд Тръмп #войната в Украйна #Владимир Путин #Русия #САЩ #Украйна

