Отново интензивна дипломация: Зеленски и Тръмп ще се срещнат в неделя?

Биляна Бонева
Чете се за: 03:30 мин.
Европа
През февруари се навършват 4 години от началото на войната в Украйна

отново интензивна дипломация зеленски тръмп срещнат неделя
Снимка: БГНЕС/Архив
Усилията за прекратяване на войната в Украйна се активизират преди Нова Година. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че представители на Украйна и Съединените щати могат да се срещнат "
в близко време". Според изданието "Аксиос", американският президент Доналд Тръмп ще приеме Зеленски в неделя в имението си във Флорида.

В Киев се готвят да отбележат тъжната годишнина през февруари, когато ще се навършат 4 години от началото на войната. В украинската столица отчаянието отдавна е изместило оптимизма. За това и надеждата за постигане на пробив в разговорите за мир е минимална.

Олена, пенсионерка от Киев: "Мисля, че нищо няма да се промени. Това ще бъде просто посещение."

Украинският президент съобщи, че вчера е провел едночасов телефонен разговор със специалния пратеник на Белия дом и президентския зет Джаред Къшнер. И са обсъдили детайли от мирния план.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година."

Съветникът на Путин - Юрий Ушаков също е разговарял по телефона с представители на американската администрация. Говорителят на Кремъл, обаче, не уточни кога е бил проведен разговорът.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Имахме телефонен контакт и решихме да продължим диалога. Това е всичко, което можем да кажем."

На въпрос как Кремъл гледа на документите, Песков отговори, че не желае да коментира, тъй като Русия смята, че публичните коментари биха попречили на разговорите.

Представяйки детайли от ревизирания мирен план, Зеленски заяви, че предвижда създаването на демилитизиране зона. А Донбас може да бъде обявен за "свободна икономическа зона".

Руският "Комерсант" съобщи, че Путин е заявил пред видни руски бизнесмени, че може да преговаря за някои територии, но продължава да иска целия Донбас. Москва контролира около 85-90 процента от територията на областта. Путин е заявил също, че Съединените щати са поискали Запорожката АЕЦ да се използва за добив на криптовалути.

Дарина, жителка на Киев: "Много се надявам нещата да се променят в наша полза. Но не сме склонни да се откажем от територия."

В Донбас продължават да се водят тежки сражения край Покровск, Константиновка, Олександровка, Купянск и Лиман. Москва твърди, че е поела контрол над селището Свято-Покровск в Донецка област. Преди дни украинските части се изтеглиха от Сиверск, който служеше като защита на стратегическите Славянск и Краматорск.

снимки: БГНЕС

#план за мир в Украйна #преговорите за мир в Украйна #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна

