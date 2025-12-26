Българският патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей отслужиха Света литургия в Истанбул

Българският патриарх Даниил и Вселенския патриарх Вартоломей съвместно председателстваха заседанието на Комисията по междуправославни въпроси този следобед. Това се случи на втория ден от мирното посещение на Негово светейшество във Вселенската патриаршия. Преди това двамата предстоятели отслужиха заедно тържествената Света литургия в патриаршеския храм "Св. Георги", където прозвуча и "Многая лета".

Частица от мощите на св. Патриарх Евтимий дари Българския патриарх Даниил на Вселенския Вартоломей. От своя страна Негово Всесветейшество дари предстоятелят на Българската православна църква с пастирски жезъл, който да ползва в своето служение.

В деня на Събора на Божията майка, пресвета Богородица, двамата предстоятели – Негово Всесветейшество Вартоломей и Негово светейшество Даниил съслужиха заедно тържествената света литургия в патриаршеския храм "Св. Георги".

† Вартоломей, Вселенски патриарх: "След тази велика радост за църквата от Раждането на Исус Христос, което от вчера празнуваме, Владичицата, Светата църква в Константинопол, има още една – втора причина да ликува радостно и това е мирното посещение при нея на негово блаженство Софийския митрополит и патриарх на цяла България Даниил."

Вселенският патриарх припомни, че връзките между Констатинополската патриаршия и Българската православна църква датират още от 9-ти век, когато е покръстен цар Борис Първи, приел името Михаил и именно Вселенската патриаршия е била тази, която в по-нови времена е направила нужното, за да спре разкопа и да има единна Българска православна църква. Негово светейшество, Българския патриарх Даниил в ден, като днешния, да служи заедно с Вартоломей в Патриаршеския храм Св. Георги.

БНТ: Какво е значението на това посещение?

† Даниил, Български патриарх (24.12.2025 г.): "Значението е да се засвидетелства единството на църквата. Светата православна църква се състои от редица поместни православни църкви, същината на природата, на църквата е единство. И мирните посещения са именно, след избора на даден предстоятел, на дадена поместна православна църква, мирното посещение дава на практика изява на това единство."

Негово светейшество засвидетелства, че ще продължи да надгражда добрите връзки с Вселенската патриаршия, развивани от неговите предшественици – патриарх Максим и патриарх Неофит.

Всички предстоятели на Българската православна църква са правили своите мирни посещения във Вселенската патриаршия, след като са се възкачвали на Патриаршеския престол. Утре патриарх Даниил ще отслужи службата в Желязната църква "Св. Стефан", люлката на Българската църковна независимост.

снимки: БТА