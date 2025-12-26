Неделното училище в Самораново: Центърът работи към параклиса "Св. Йоан Рилски"

От няколко месеца към параклис „Св. Йоан Рилски Чудотворец“ в дупнишкото село Самораново работи неделно училище.

В него за посещаващите го деца се организират духовни беседи, занимания за опазване на околната среда и природата, разговори за родолюбие и история. Скоро се предвижда да има и часове по резбарство и иконопис, както и по музика.

През 2020 година Михаил Севдин подел инициативата на това място да се построи параклис, наречен на Св. Иван Рилски, тъй като по думите му през 1469 година, процесията, пренасяща мощите на светеца от Велико Търново към Рилския манастир, минала оттук. Преди година му хрумнала идеята към параклиса да изградят и неделно училище, в което обаче да не се изучава само религия. Всичко е направено с дарения.

Михаил Севдин: В тоя учебен център, дай Боже, децата да се научат да разграничават доброто от лошото, успеем ли в това, значи сме си свършили работата. свещеник Добри Добрев: Важно е да има повече такива центрове, защото в тях ,наистина, ние се обогатяваме духовно, научаваме повече за Бог, за Св.Богородица, защото, както виждаме, ние се намираме в един, бих казал, духовен спад.

Александър и Христо са от Дупница и посещават учебния център заради духовните беседи.

Александър, ученик в 12-ти клас в ПГ „акад. Сергей Корольов“-Дупница: Надявам се колкото се може повече млади хора да идват, центърът да се развива.

Когато е тук, Христо обича да чете и духовна литература.

Христо, ученик в 12-ти клас в ПГ „Св.Иван Рилски“-Дупница: Това е православен катехизис за всеки, който навлиза във вярата. Тук се описва накратко съществото на нашата вяра.

Параклисът и училището са отворени през празничните дни и всеки, който иска, може да ги посети.

автор: Николай Янев