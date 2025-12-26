БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жълт код за студено време в 10 области

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

С отрицателни температури започна денят днес на много места в страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С отрицателни температури започна денят днес на много места в страната, като най-студено беше в Добрич и Разград минус 6 градуса, а най-дебела беше снежната покривка сутринта в Монтана и Лом 19 см.

Жълт код за студено време е в сила днес в 10 области от Северна България, където и дневните температури ще остават отрицателни.

В Южна България максималните ще са до плюс 6°-7°. В следобедните часове главно над южните райони ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, усилвайки се през втората половина на деня в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина.

През нощта вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне.

Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°. Утре ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър, който в края на деня ще започне да се усилва. Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад.

През следващите дни ще бъде сравнително студено, но почти без валежи.

По-значителна ще е облачността над източната половина от страната в неделя, когато на отделни места, главно в старопланинската област, е възможно да превали слаб сняг.

През първите дни от следващата седмица ще е по-често слънчево, но и ветровито. Минималните температури ще са предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°.

в западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3 градуса по-ниски.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
1
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
2
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
Жълт код за студено време в 10 области
3
Жълт код за студено време в 10 области
САЩ нанесоха удари в Нигерия
4
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца
5
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и...
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана
6
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
5
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"
6
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на...

Още от: Времето

Жълт код за студено време в 10 области
Жълт код за студено време в 10 области
Утре спира да вали и вятърът утихва Утре спира да вали и вятърът утихва
Чете се за: 02:05 мин.
Застудяването ще продължи Застудяването ще продължи
6285
Чете се за: 02:00 мин.
Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес
Чете се за: 01:25 мин.
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
8659
Чете се за: 02:05 мин.
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега? Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския патриарх
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Любчо - история за обич и грижа Любчо - история за обич и грижа
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Жълт код за студено време в 10 области Жълт код за студено време в 10 области
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 3 720 000 лева събра "Българската Коледа", кампанията...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ