Жълт код за студено време в 10 области

С отрицателни температури започна денят днес на много места в страната, като най-студено беше в Добрич и Разград минус 6 градуса, а най-дебела беше снежната покривка сутринта в Монтана и Лом 19 см.



Жълт код за студено време е в сила днес в 10 области от Северна България, където и дневните температури ще остават отрицателни.



В Южна България максималните ще са до плюс 6°-7°. В следобедните часове главно над южните райони ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, усилвайки се през втората половина на деня в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина.



През нощта вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне.



Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°. Утре ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър, който в края на деня ще започне да се усилва. Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°.



В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад.



През следващите дни ще бъде сравнително студено, но почти без валежи.



По-значителна ще е облачността над източната половина от страната в неделя, когато на отделни места, главно в старопланинската област, е възможно да превали слаб сняг.

През първите дни от следващата седмица ще е по-често слънчево, но и ветровито. Минималните температури ще са предимно между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°.



в западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, и минималните, и максималните ще са с 2-3 градуса по-ниски.