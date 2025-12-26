Трима души загинаха при бурите в щата Калифорния

Трима души загинаха вследствие на проливните дъждове в американския щат Калифорния.



Бурите причиниха наводнения и свлачища и наложиха евакуации и временно затваряне на основни пътища в окръг Лос Анджелис.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в мегаполиса и няколко други окръга в южната част на щата. В някои райони са паднали до 270 литра дъжд на квадратен метър.

В залива на Сан Франциско скоростта на вятъра надхвърли 160 км/ч.