Преговорите за Украйна продължават

И по Коледа, преговорите за постигане на мир в Украйна продължават. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял по телефона с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.



Зеленски определи едночасовия разговор като "много добър" и благодари за "конструктивния подход, интензивната работа и целенасочените думи".

Последната версия на американския план за слагане на край на войната предвижда замразяване на конфликта по сегашните фронтови линии.

Но не предлага решение за съдбата на окупираните от Русия над 19 процента от територията на Украйна. От Кремъл все още не са коментирали плана, но според световните агенции е малко вероятно той да бъде приет.