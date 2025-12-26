Преговорите за Украйна продължават

Зеленски разговаря с американските преговарящи
И по Коледа, преговорите за постигане на мир в Украйна продължават. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял по телефона с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Зеленски определи едночасовия разговор като "много добър" и благодари за "конструктивния подход, интензивната работа и целенасочените думи".
Последната версия на американския план за слагане на край на войната предвижда замразяване на конфликта по сегашните фронтови линии.
Но не предлага решение за съдбата на окупираните от Русия над 19 процента от територията на Украйна. От Кремъл все още не са коментирали плана, но според световните агенции е малко вероятно той да бъде приет.
Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Разбира се, по чувствителните въпроси е необходима още работа, но заедно с американския екип знаем как да постигнем всичко това. Предстоящите седмици също ще бъдат интензивни. Благодаря на Америка. И благодаря на всички, които продължават да оказват натиск върху Русия, за да разбере напълно, че продължаването на войната ще има тежки последствия за нея."