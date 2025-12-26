БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България празнува втория ден на Рождество Христово

Празникът се нарича Събор на Пресвета Богородица

България празнува втория ден на Рождество Христово
Снимка: БТА
С тържествени богослужения православната църква празнува втория ден на Рождество Христово.

Празникът се нарича Събор на Пресвета Богородица.

Той е посветен на Дева Мария, която е избрана да роди Спасителя. В деня след Рождество в храмовете се събират вярващите да възхвалят Божията майка.

Днес се почита и св. Йосиф Обручник, на чиито грижи били поверени Божията майка и младенеца.

Той е земният баща на Христос, затова и 26 декември се приема за Ден на бащата.

