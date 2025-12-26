България празнува втория ден на Рождество Христово

С тържествени богослужения православната църква празнува втория ден на Рождество Христово.

Празникът се нарича Събор на Пресвета Богородица.



Той е посветен на Дева Мария, която е избрана да роди Спасителя. В деня след Рождество в храмовете се събират вярващите да възхвалят Божията майка.

Днес се почита и св. Йосиф Обручник, на чиито грижи били поверени Божията майка и младенеца.

Той е земният баща на Христос, затова и 26 декември се приема за Ден на бащата.