Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР)

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Без електричество в общини във Видин, Враца и Монтана

Снимка: Иван Янев
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Прогнозите за Бяла Коледа се сбъднаха. Сняг вали почти в цялата страна. Силно снегонавяване е причината за прекъсванията на тока в някои части в Северозпадна България. Създаден е кризисен щаб, на терен работят 150 екипа с над 300 служители.

Целта на "Електрохолд" е да няма населени места без захарнване до настъпването на нощта.

Снежна Коледа - радост за едни, проблеми за други. Най-сериозна е зимната обстановка в Северозападна България. В област Монтана без електричество са домакинства в общините Георги Дамяново, Лом, Вършец и Берковица. В селата Георги Дамяново и Геново токът е спирал десетки пъти, а в Дива Слатина, Говежда и Дълги дел останаха без електричество през целия ден.

Георги - жител на село Гаврил Геново: "Няма ток. Токът угасна преди 15 минути и не се знае тука кога ще дойде в нашето поречие.
БНТ: Пътува ли с колата насам-натам?
- Да.
БНТ: Почистено ли е?
- Не. Само главният път за Монтана. Пътищата са много зле."

Лопушанският манастир, който се намира само на километър от Георги Дамяново, също имаше проблем с тока.

"БНТ: Има ли нормално електрозахранване?
Милко - домакин на Лопушанския манастир: Не, както много пъти. От много години.
БНТ: От много години какво?
- Еми, сняг, дъжд и спира токът.
БНТ: Горели ли са ви електроуреди?
- Опазил ни Бог, ама тука хората се оплакват. Държавата си е забравила функциите - те това е проблема."

Кметове и областният управител на Монтана са получили уверение от електроразпределителното дружество, че ток ще има във всички населени места още тази вечер. Обилният снеговалеж остави без ток населени места и във Врачанско.

Николай Николов - областен управител на Враца: "Снежната покривка е между 10 и 15 сантиметра приблизително. Навсякъде проблемът е един и същ: прекъснати жици от наслояването на снежна покривка върху съответно жиците между далекопроводите. Слава Богу, че няма прекъснати големи далекопроводни мрежи - само 20-киловолтовите имат проблеми с жиците в момента, но те са и по-лесни за отстраняване. Между Колата и Несел е затънал единият от аварийните екипи, като сме изпратили багер, който да подпомага дейността на екипа, като под подпомагане имаме предвид да го изтегли от нивата, в която е затънал."

Заради обилния снеговалеж и силния вятър във Видинска област от сутринта имаше прекъсване на електрозахранването в 5 общини - Макреш, Ново село, Грамада, Димово и Кула.

Ани Арутюнян - областен управител на Видин: "В момента има само на територията на една община - отделни населени места в момента са без електроподаване, но то ще бъде възстановено в рамките на деня. Към момента на територията на област Видин няма бедстващи хора, но поради тежкия мокър сняг и паднали дървета съответно са прекъснати електропроводите. Иначе от 2.00 ч. през нощта работят екипите, обработват се както и пътищата на територията на областта."

А в късния следобяд тир с турска регистрация се обърна при стеснение по пътя Ботевград - Мездра. Движението в района беше затруднено. Проходите в страната към този час са проходими.

#снежна Коледа #без ток #кризисен щаб #снегонавявания

