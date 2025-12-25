Патриарх Даниил разговаря с Вселенския патриарх Вартоломей в Истанбул (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На празника Рождество Христово в късния следобед започна посещението на Негово Светейшество българският патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за български патриарх през 2024 г.

Малко след 17.00 часа местно време църковната ни делегация бе посрещната на входа на Вселенската патриаршия в Истанбул от Халкидонския митрополит Емануил, митрополити и клирици - членове на патриаршеския двор.

Снимки: Иво Никодимов

В патриаршеския храм „Св. Георги“ бе отслужен благодарствен молебен, възглавен от българския патриарх Даниил. След молитвеното последование се състоя и официалното посрещане на патриарх Даниил от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Св. Синод в "Тронната зала". По време на срещата бяха разменени слова и приветствия.

Програмата предвижда в утрешния ден – Събор на Пресвета Богородица – да бъде отслужена тържествена света литургия, на която Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил ще съслужат заедно.



