Папата призова за край на войните по света в коледното си обръщение

Милиони вярващи по света посрещнаха Рождество Христово. В първото си коледно обръщение "Урби ет Орби", Папа Лъв XIV призова за край на войните по света. По-рано в коледната служба духовният отец се отклони от тържествения тон и осъди условията, при които живеят палестинците в Ивицата Газа.

След 2-годишно прекъсване, коледните тържества се завърнаха и във Витлеем, на окупирания Западен бряг, смятан за родното място на Иисус Христос.

Мир в сърцата на хората и край на конфликтите по света - това пожелание отправи Папа Лъв XIV в първото си коледно послание и благословия "Урби ет Орби" - "Към града и към света". След като по-рано каза пред журналисти, че изпитва "огромна тъга", че Русия не се е съгласила на коледно прекратяване на огъня в Украйна, главата на Римокатолическата църква призова към диалог за постигане на край на войната.

Папа Лъв XIV: "Нека специално да се помолим за измъчения народ на Украйна. Нека тътенът от оръжията да стихне и засегнатите страни, с подкрепата и ангажимента на международната общност, да намерят смелостта да се ангажират в искрен, пряк и уважителен диалог."

Преди това, в първата си коледна служба, Папа Лъв XIV се отклони от тържествения тон и осъди условията, при които живеят палестинците в Ивицата Газа. Историята за раждането на Иисус в обор показва, че Бог се е установил "в крехка палатка" сред хората по света, каза папата и попита:

Папа Лъв XIV: "Как тогава да не мислим за палатките в Газа, изложени в продължение на седмици на дъжд, вятър и студ и за палатките на толкова много други бежанци и разселени лица на всеки континент, или за импровизираните подслони на хиляди бездомни хора в нашите собствени градове?"

Въпреки тежките условия, примирието в Газа позволи на празненствата да се завърнат и във Витлеем. Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала оглави коледната литургия в църквата "Света Екатерина" и подчерта отговорността на световните лидери и духовни водачи за край на конфликтите по света.

Пиербатиста Пицабала, латински патриарх на Йерусалим: "Трудните ситуации на нашето време не са резултат на съдбата, а на политически избори, на човешка отговорност и на решения, които често поставят интересите на малцина пред общото благо."

Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят Витлеем за Коледа, след резкия спад в броя на туристите заради войната в Газа.