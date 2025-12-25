БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама души са ранени при стрелба в казино в Хаджидимово

от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Двама души са ранени при стрелба в казино в Хаджидимово
Рано тази сутрин двама мъже с ловно оръжие са влезли в казино в град Хаджидимово и са стреляли във въздуха, като от последващите рикошети са пострадали двама клиенти на игралната зала, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Благоевград.

Единият е приет малко след 4.00 часа във ФСМП-Гоце Делчев с рани в областта на главата от сачмите, но без опасност за живота.

Няма установени липси от игралната зала.

Работата по установяване на извършителите продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград.

#Хаджидимово #казино #стрелба

