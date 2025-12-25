Внимание на пътя: Сняг и дъжд в почти цялата страна

Истинска зима в първия ден на Коледа. Синоптиците предупреждават за обилен снеговалеж, дъжд и силен вятър в цялата страна.

Времето е потенциално опасно и трябва да сте внимателни, ако пътувате, защото ще има поледици и навявания. В София заваля от рано сутринта, пътните настилки са мокри, няма сигнали за сериозни проблеми на пътя и в кварталите. Пътищата се обработват със смеси против заледяване, приоритетно по линиите на масовия градски транспорт.

Снегът създаде затруднения в Северозападна България. Във Видин заради аварии в четири общини има населени места без ток. По данни на Пътната агенция пътищата са почистени и проходими при зимни условия. Има сигнали за паднали дървета, които своевременно се отстраняват. По данни на електроразпределителното дружество до 16.00 часа токът трябва да е бъден възстановен. За областта е в сила е предупредителен оранжев код.

Истинска зимна обстановка посреща пътуващите през прохода "Шипка" навръх празника. Снеговалежът в района е постоянен, като в най-високата част на прохода снежната покривка вече е достигнала около 5 см. Пътните настилки са мокри и заснежени затова се препоръчва шофиране с повишено внимание и подготвени за зимата автомобили.

Панорамният път към връх Бузлуджа все още е отворен за движение. Там условията са още по-зимни, като натрупаният сняг е около 10 см. Много хора от региона и гости на градовете в подножието вече използват почивния ден, за да се качат към върха и да се насладят на една истинска снежна Коледа сред природата.

За днес е обявен оранжев и жълт код за обилни снеговалежи в страната.