БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Чете се за: 05:00 мин.
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Внимание на пътя: Сняг и дъжд в почти цялата страна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Истинска зима в първия ден на Коледа. Синоптиците предупреждават за обилен снеговалеж, дъжд и силен вятър в цялата страна.

Времето е потенциално опасно и трябва да сте внимателни, ако пътувате, защото ще има поледици и навявания. В София заваля от рано сутринта, пътните настилки са мокри, няма сигнали за сериозни проблеми на пътя и в кварталите. Пътищата се обработват със смеси против заледяване, приоритетно по линиите на масовия градски транспорт.

Снегът създаде затруднения в Северозападна България. Във Видин заради аварии в четири общини има населени места без ток. По данни на Пътната агенция пътищата са почистени и проходими при зимни условия. Има сигнали за паднали дървета, които своевременно се отстраняват. По данни на електроразпределителното дружество до 16.00 часа токът трябва да е бъден възстановен. За областта е в сила е предупредителен оранжев код.

Истинска зимна обстановка посреща пътуващите през прохода "Шипка" навръх празника. Снеговалежът в района е постоянен, като в най-високата част на прохода снежната покривка вече е достигнала около 5 см. Пътните настилки са мокри и заснежени затова се препоръчва шофиране с повишено внимание и подготвени за зимата автомобили.

Панорамният път към връх Бузлуджа все още е отворен за движение. Там условията са още по-зимни, като натрупаният сняг е около 10 см. Много хора от региона и гости на градовете в подножието вече използват почивния ден, за да се качат към върха и да се насладят на една истинска снежна Коледа сред природата.

За днес е обявен оранжев и жълт код за обилни снеговалежи в страната.

#сняг #пътища #лошо време

Последвайте ни

ТОП 24

Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
1
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
2
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
3
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
4
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
Путин връчи на Мария Захарова орден "За заслуги пред Отечеството"
5
Путин връчи на Мария Захарова орден "За заслуги пред...
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе за празника
6
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе...

Най-четени

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
3
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
4
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
5
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
6
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали

Още от: Регионални

Дядо Коледа нахрани животните в зоопарка в Бургас
Дядо Коледа нахрани животните в зоопарка в Бургас
Болнични клоуни радват малките пациенти в детската онкология във Варна Болнични клоуни радват малките пациенти в детската онкология във Варна
Чете се за: 03:35 мин.
За надеждата, която е по-силна от пепелта За надеждата, която е по-силна от пепелта
Чете се за: 03:45 мин.
Над 20 снегорина чистят пътната мрежа в Русенско Над 20 снегорина чистят пътната мрежа в Русенско
Чете се за: 02:05 мин.
Лоши са условията за туризъм в планините Лоши са условията за туризъм в планините
Чете се за: 00:35 мин.
Един човек е загинал в пожар за последното денонощие Един човек е загинал в пожар за последното денонощие
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Днес почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата и истината
Днес почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество
Чете се за: 05:00 мин.
Общество
Внимание на пътя: Сняг и дъжд в почти цялата страна Внимание на пътя: Сняг и дъжд в почти цялата страна
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болнични клоуни радват малките пациенти в детската онкология във Варна
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
За надеждата, която е по-силна от пепелта
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Сръбската НИС получи от САЩ време за преговори до март 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ