Над 20 снегорина чистят пътната мрежа в Русенско

23 снегопочистващи машини продължават да почистват от снеговалежа и да обработват пътните настилки в Русенско, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите по републиканските пътища, които в областта са малко над 500 километра. Това съобщи заместник областният управител Георги Георгиев.

По всички трасета на републиканските пътища се извършва обработка срещу хлъзгавост и заледяване. Към момента няма снегонавявания и всички пътища в региона са проходими при зимни условия, уточняват от държавните институции. Цялата налична специализирана техника е в готовност и при влошаване на метеорологичната обстановка може да се реагира максимално бързо и адекватно, заяви Георгиев.

Апелира към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Няма проблеми и при преминаването на Дунав мост при Русе - Гюргево.

На този етап няма данни за сериозни проблеми с електроподаването. Единствено в село Брестовица, община Борово, има данни за прекъсване на електрозахранването от 4.30 ч. тази сутрин. Предприемат се мерки за максимално бързо решаване на ситуацията. Няма данни за населени места без вода и телекомуникации. Ситуацията е променлива, но се следи постоянно.

За днес е обявен жълт код за обилен снеговалеж и силен вятър на територията на региона. Снежната покривка в града е около 1 см, като на по-хълмистите места в региона достига около 3 - 4 см. Поривите на вятъра на моменти надвишават 72 км/ч.