ИЗВЕСТИЯ

Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Чете се за: 05:00 мин.
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

Над 20 снегорина чистят пътната мрежа в Русенско

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пътищата в областта са проходими, има проблеми с тока в Брестовица

снегорина чистят пътната мрежа русенско
23 снегопочистващи машини продължават да почистват от снеговалежа и да обработват пътните настилки в Русенско, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите по републиканските пътища, които в областта са малко над 500 километра. Това съобщи заместник областният управител Георги Георгиев.

По всички трасета на републиканските пътища се извършва обработка срещу хлъзгавост и заледяване. Към момента няма снегонавявания и всички пътища в региона са проходими при зимни условия, уточняват от държавните институции. Цялата налична специализирана техника е в готовност и при влошаване на метеорологичната обстановка може да се реагира максимално бързо и адекватно, заяви Георгиев.

Апелира към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри. Няма проблеми и при преминаването на Дунав мост при Русе - Гюргево.

На този етап няма данни за сериозни проблеми с електроподаването. Единствено в село Брестовица, община Борово, има данни за прекъсване на електрозахранването от 4.30 ч. тази сутрин. Предприемат се мерки за максимално бързо решаване на ситуацията. Няма данни за населени места без вода и телекомуникации. Ситуацията е променлива, но се следи постоянно.

За днес е обявен жълт код за обилен снеговалеж и силен вятър на територията на региона. Снежната покривка в града е около 1 см, като на по-хълмистите места в региона достига около 3 - 4 см. Поривите на вятъра на моменти надвишават 72 км/ч.

#област Русе #пътна обстановка

Лоши са условията за туризъм в планините
Лоши са условията за туризъм в планините
Един човек е загинал в пожар за последното денонощие Един човек е загинал в пожар за последното денонощие
Чете се за: 01:10 мин.
Силен вятър и мокър сняг спряха ферибота по линията Оряхово - Бекет Силен вятър и мокър сняг спряха ферибота по линията Оряхово - Бекет
Чете се за: 01:32 мин.
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз
Чете се за: 00:50 мин.
Около Коледа и Нова година ограничават движението на тирове по магистралите Около Коледа и Нова година ограничават движението на тирове по магистралите
Чете се за: 02:17 мин.
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново е включен в енергийната система на страната Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново е включен в енергийната система на страната
Чете се за: 01:10 мин.

НА ЖИВО: Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество Христово
НА ЖИВО: Патриарх Даниил възглави празничната литургия за Рождество...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество
Чете се за: 05:00 мин.
Общество
Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Грижата за имигрантите и бедните - основен акцент в първата меса на...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Сръбската НИС получи от САЩ време за преговори до март 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Калифорния
Чете се за: 00:35 мин.
По света
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
