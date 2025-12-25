Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес

Очаква ни сериозна валежна обстановка днес. Валежите ще са повсеместни, в много райони със съществени количества.

В северозападната част от страната, в Предбалкана и по високите полета на Западна България дъждът ще преминава в сняг.

По планинските проходи в Стара планина се очакват навявания и виелици. Следобяд сняг ще вали и в централните части на Северна България, както и в Лудогорието. По високопланинските пътища в Южна България ще се образува снежна покривка.

В останалите райони валежите ще са от дъжд. В централните северни и североизточните части от страната ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен североизточен вятър.

След сутрешни температури около нулата, и през деня застудяването ще продължи - максималните ще са от минус 4° в северозападните райони до 6°–7° в югоизточните, в София - малко над нулата.

През нощта срещу петък валежите почти навсякъде ще спрат. През следващите дни само на отделни места, главно в североизточните и в планинските райони слабо ще превалява сняг.

Но ще остане най-често облачно с минимални температури между минус 5° и 0°, и максимални предимно от 1° до 6°.

В понеделник ще се понижат с нови 2-3°.