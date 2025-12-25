БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
повсеместни валежи дъжд сняг
Слушай новината

Очаква ни сериозна валежна обстановка днес. Валежите ще са повсеместни, в много райони със съществени количества.

В северозападната част от страната, в Предбалкана и по високите полета на Западна България дъждът ще преминава в сняг.

По планинските проходи в Стара планина се очакват навявания и виелици. Следобяд сняг ще вали и в централните части на Северна България, както и в Лудогорието. По високопланинските пътища в Южна България ще се образува снежна покривка.

В останалите райони валежите ще са от дъжд. В централните северни и североизточните части от страната ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен североизточен вятър.

След сутрешни температури около нулата, и през деня застудяването ще продължи - максималните ще са от минус 4° в северозападните райони до 6°–7° в югоизточните, в София - малко над нулата.

През нощта срещу петък валежите почти навсякъде ще спрат. През следващите дни само на отделни места, главно в североизточните и в планинските райони слабо ще превалява сняг.

Но ще остане най-често облачно с минимални температури между минус 5° и 0°, и максимални предимно от 1° до 6°.

В понеделник ще се понижат с нови 2-3°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при експлозия в Москва
1
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
2
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
3
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
4
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Обвинение в цензура: САЩ наложиха санкции на видни европейски фигури
5
Обвинение в цензура: САЩ наложиха санкции на видни европейски фигури
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
6
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода...

Най-четени

Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
1
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
2
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
3
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
4
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
5
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Времето

Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега? Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Чете се за: 03:12 мин.
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
43679
Чете се за: 02:47 мин.
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
20640
Чете се за: 02:57 мин.
Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг
Чете се за: 02:30 мин.
Мъгла, дъжд и сняг ни очакват утре Мъгла, дъжд и сняг ни очакват утре
7347
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка" Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Как ще посрещнат Бъдни вечер моряците и учените на път към Антарктида?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ