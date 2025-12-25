БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

Силен вятър и мокър сняг спряха ферибота по линията Оряхово -Бекет

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Фериботната платформа, обслужваща граничния преход "Оряхово - Бекет", временно преустановява работа поради лоши метеорологични условия - силен порив на вятъра и мокър сняг. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция".

Платформата се намира на българска територия. Няма изчакващи моторни превозни средства. При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на работа ще бъде възстановен.

Интензивен е трафикът на гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция - "Капитан Андреево" и "Лесово", на изход за товарни автомобили.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили.

През граничния преход "Капитан Петко Войвода - Орменон" няма да бъдат допускани товарни автомобили на вход и изход от България към Гърция. Причината е стачна блокада на гръцка територия, а информация за това е получена в Регионалната дирекция "Гранична полиция" в Смолян. Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

