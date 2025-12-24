Споделен празник: Читалище отвори врати, събирайки самотни хора на Бъдни вечер

За мнозина Бъдни вечер е празник на семейството и споделената трапеза. Но за други това е ден, в който тишината и самотата се усещат още по-силно и често водят до тежки емоционални състояния.

В навечерието на празника в Бургас се проведе специална инициатива, насочена към хората, които нямат с кого да споделят този ден.

Вратите на Народно читалище „Асен Златаров – 1940“ бяха отворени за всички, които имаха нужда от компания, разговор и човешка близост.

За някои празникът вместо радост носи тишина и тежест, които трудно се споделят.

“Нямаме дом, много ни е трудно. Аз съм и болничка. Няма как да си позволяваме постоянно да си купуваме и не очаквахме такава радост за нас.”

А една подадена ръка е достатъчна, за да върне вярата.

Ивайло Иванов, социален работник и доброволец: “Да усетят топлината, че има хора около тях, че не са самички. Ще си поговорим с тях на различни теми. И затова сме се организирали да дойдем.”

Освен внимание и човешка топлина, хората споделиха заедно и празничната трапеза.

Асена Матеева, представител на Фондация “Глобална инициатива в психиатрията-София”: “Място, където да се почувстват уютно. Прекрасни мигове, надявам се, малко забавление, разговори и споделеност. Искаме да го популяризираме и повече от нас да забелязват хората, които са около тях и са сами.” Росица, 57г.: “Даже не очаквахме, че има и такива добри хора. Може да са рядкост, но ги има. Много е драго, когато човек като нас така му помогнат в дадена ситуация на тези светли празници.”

Сред споделените истории има и такива, които напомнят, че трудните периоди не са край.

Светла Вълканова, 51г.: “Между хора-няма лошо да бъдеш между хора на празника. Дано всеки, който има проблем да намери своя път. Мислих, че живота ми свършва, а то не е така. Животът продължава. Има действително хора, който помагат.”

А на Коледа си пожелават най-ценното, без да очакват чудеса.

Росица, 57г.: “Да съм здрава и да има повече добри хора. Да сме сърдечни едни към други и да има по-голямо смирение между хората.”

Защото истинският смисъл на празника е в споделените моменти.