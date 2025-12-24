БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Чете се за: 07:17 мин.
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на...
Чете се за: 02:05 мин.
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Споделен празник: Читалище отвори врати, събирайки самотни хора на Бъдни вечер

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За мнозина Бъдни вечер е празник на семейството и споделената трапеза. Но за други това е ден, в който тишината и самотата се усещат още по-силно и често водят до тежки емоционални състояния.

В навечерието на празника в Бургас се проведе специална инициатива, насочена към хората, които нямат с кого да споделят този ден.

Вратите на Народно читалище „Асен Златаров – 1940“ бяха отворени за всички, които имаха нужда от компания, разговор и човешка близост.

За някои празникът вместо радост носи тишина и тежест, които трудно се споделят.

“Нямаме дом, много ни е трудно. Аз съм и болничка. Няма как да си позволяваме постоянно да си купуваме и не очаквахме такава радост за нас.”

А една подадена ръка е достатъчна, за да върне вярата.

Ивайло Иванов, социален работник и доброволец: “Да усетят топлината, че има хора около тях, че не са самички. Ще си поговорим с тях на различни теми. И затова сме се организирали да дойдем.”

Освен внимание и човешка топлина, хората споделиха заедно и празничната трапеза.

Асена Матеева, представител на Фондация “Глобална инициатива в психиатрията-София”: “Място, където да се почувстват уютно. Прекрасни мигове, надявам се, малко забавление, разговори и споделеност. Искаме да го популяризираме и повече от нас да забелязват хората, които са около тях и са сами.”

Росица, 57г.: “Даже не очаквахме, че има и такива добри хора. Може да са рядкост, но ги има. Много е драго, когато човек като нас така му помогнат в дадена ситуация на тези светли празници.”

Сред споделените истории има и такива, които напомнят, че трудните периоди не са край.

Светла Вълканова, 51г.: “Между хора-няма лошо да бъдеш между хора на празника. Дано всеки, който има проблем да намери своя път. Мислих, че живота ми свършва, а то не е така. Животът продължава. Има действително хора, който помагат.”

А на Коледа си пожелават най-ценното, без да очакват чудеса.

Росица, 57г.: “Да съм здрава и да има повече добри хора. Да сме сърдечни едни към други и да има по-голямо смирение между хората.”

Защото истинският смисъл на празника е в споделените моменти.

#подай ръка #самотни хора #Бъдни вечер

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при експлозия в Москва
1
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
2
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
3
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
4
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
5
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Обвинение в цензура: САЩ наложиха санкции на видни европейски фигури
6
Обвинение в цензура: САЩ наложиха санкции на видни европейски фигури

Най-четени

Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
1
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
2
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
3
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
4
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
5
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Общество

Тенденции и традиции - празниците в социалните канали
Тенденции и традиции - празниците в социалните канали
Левче или евро в питката за Бъдни вечер? Левче или евро в питката за Бъдни вечер?
Чете се за: 02:57 мин.
Бъдни вечер: Християните са притихнали в очакване на Рождество Бъдни вечер: Християните са притихнали в очакване на Рождество
Чете се за: 01:52 мин.
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Чете се за: 07:17 мин.
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе за празника Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе за празника
Чете се за: 03:25 мин.
В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
Чете се за: 05:02 мин.

Водещи новини

Бъдни вечер: Християните са притихнали в очакване на Рождество
Бъдни вечер: Християните са притихнали в очакване на Рождество
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка" Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Как ще посрещнат Бъдни вечер моряците и учените на път към Антарктида?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ