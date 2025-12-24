БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Чете се за: 07:17 мин.
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на...
Чете се за: 02:05 мин.
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

Бъдни вечер: Християните са притихнали в очакване на Рождество

Иво Никодимов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС
Християнският свят посреща Раждането на Сина Божи. В тихата и дълга свята нощ, в мига на Рождеството в небето пламва необикновена светлина, явява се ангел и съобщава на намиращите се наблизо скотовъдци, че на света е дошъл Спасителят.

Празнично всенощно бдение – възглави Н. Св. Българския патриарх Даниил, в съслужение с митрополити и епископи в Катедралния храм "Св. Александър Невски".

В патриаршеското и синодално Рождественско послание, предстоятелят на цъквата ни пожела на вярващите духовна радост и добро от Господа.

† Даниил, Патриарх Български и митрополит Софийски:
Честито Рождество Христово! Най-напред се удивляваме на великата божия милост, бог да стане човек, той ни намери. Ние често се изгубваме в бездната на нашето неверие, незнание, немощ, вражди, но той ни намери и ни показа кои сме, кой е човекът и какво е предназначил за нас - да бъде с нас.

За какво се помолихте?

Най-вече за здраве и благоденствие на всички мои роднини, познати и на целия български народ.

Ежедневието много ни убива, но точно за тези празници те всъщност ни карат да се замисляме колко е важно това да имаме семейство, децата ни и всичко останало, защото светът е станал много материален.

снимки: БТА и БГНЕС

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

