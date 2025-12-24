БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа

Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°

Днес валежи от дъжд ще има в западната половина от страната, а до вечерта и в източните райони. Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и в източните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°.

През следващото денонощие ще има повсеместни валежи. Тази нощ дъждът в северозападната част от страната, в Предбалкана и по високите полета на Западна България ще преминава в сняг. По планинските проходи на Стара планина ще има навявания и виелици.

Утре сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България. В останалите райони валежите ще са от дъжд. В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици.

Главно в западната половина от страна, се очакват значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Температурите към 14:00 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 7° в югоизточните, по Черноморието от 7° до 9°. Там ще бъде облачно и дъждовно, със силен вятър от североизток.

В планините ще има обилни валежи от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания.

През нощта срещу петък валежите почти навсякъде ще спрат. През следващите дни облачността ще е променлива, по-често значителна. Само на отделни места, главно в североизточните и планинските райони ще превалява слаб сняг. В неделя и понеделник ще нахлува нова порция студен въздух и температурите ще се понижат с още 2-3 градуса.

#жълт и оранжев код #валежи от дъжд и сняг #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

