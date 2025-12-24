БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

Водолази в Бургас посрещат Коледа в морето

Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Те ще украсят и коледна елха под водата

Водолази в Бургас посрещат Коледа под вода. В навечерието на Бъдни вечер те ще украсят елха във втория си дом - морето.

Изключително празнично е настроението край Бургаския мост. Водолазите или джуджетата на Дядо Коледа с коледни шапки ще скочат в морето, за да усетят празника така, както го правят на почти всички важни дати, тъй като морето е техният втори дом. Тук е и Дядо Коледа, който каза, че водолазите тази година са били много послушни.

- Днес е Бъдни вечер, винаги е специално. Това носи духа на здравето, на удоволствието, на Коледа и на бъдещата хубава година.

- Това е едно невероятно докосване до най-голямото нещо - след небето, това е морето, за нас хората…

Дядо Коледа: "Водолазите бяха изключително послушни тази година. Само хубави неща правиха. Един път не се скарахме, така че заслужават похвала."

Тази година водолазите показват и ретро оборудване. Част от тях ще пробват и една интересна система за гмуркане, която е затворен цикъл. При нея с химически средства от издишания въздух се абсорбира въглеродния двуокис и след обогатяване с кислород той отново се вдишва.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#Дядо Коледа #Бургас #водолази

Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ)
Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ)
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе за празника Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе за празника
Чете се за: 03:25 мин.
Деца от пловдивското село Житница подготвиха Витлеемската пещера Деца от пловдивското село Житница подготвиха Витлеемската пещера
Чете се за: 02:45 мин.
Без синя и зелена зона за празничните дни в София Без синя и зелена зона за празничните дни в София
Чете се за: 00:30 мин.
Сняг заваля тази нощ на прохода "Петрохан" Сняг заваля тази нощ на прохода "Петрохан"
Чете се за: 00:40 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.

В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новата версия на мирния план за Украйна Новата версия на мирния план за Украйна
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ) Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Либия е в тридневен траур заради самолетната катастрофа в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
По следите на Дядо Коледа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
