Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе за празника

В навечерието на Рождество Христово – жест на човечност и надежда. Самотна майка на три деца от Русе ще посрещне Бъдни вечер с празнична трапеза и подаръци за децата си, благодарение на напълно непознат млад мъж.

Ангел Бонев решава тази Коледа да бъде различна. С кратък пост в социалните мрежи той се обръща към приятелите си с молба да открият семейство в нужда, на което да помогне. На призива му отговарят много хора, готови да подадат ръка и да споделят надежда в празничните дни. Със самотната майка от Русе го запознава негова близка.

Ангел Бонев: "Това, което ние слагаме ежедневно на масата си, за много хора това е една голяма трудност. Както се вижда сме закупили традиционни хранителни продукти за Бъдни вечер, за Коледа, лакомства за младежите, дрехи. Много се радвам, когато можем да помогнем на човек, когато му видим усмивката."

Историята на Иваничка Иванова трогва Ангел. Преди години тя става жертва на домашно насилие. След тежък развод, грижата за тримата ѝ сина остава изцяло в нейните ръце.

Иваничка Иванова: "Причините са много… Алкохолът, който той употребяваше, тази негова неотговорност към действията си. Родителите ми много ми помогнаха, ако не бяха те, аз нямаше да мога да ги отгледам. Любовта на семейството, това крепи нас хората."

Въпреки трудностите, Иваничка не губи надежда. Ден преди Бъдни вечер на вратата ѝ почуква Ангел с топлина, която не се купува.

Иваничка Иванова: "По Коледа винаги се случват чудеса. Бях много изненадана, когато Ангел се появи на вратата на дома ми. Не съм очаквала. Хората, които помагат, са все по-рядко, но има, има добри хора в България. Ангел е като ангел по Коледа. Огромно благодаря и здраве и късмет и на неговото семейство."

Освен от близките си, Иваничка получава подкрепа и от Комплекса за социални услуги "Еквилибриум" в Русе, който работи с едни от най-уязвимите семейства в района.

Пламена Стефанова - социален работник: "Нашата подкрепа е главно психологическа за момчетата. За тяхното израстване. Подкрепяме Иваничка със съвети и консултации. Промени се по отношението на спокойствието, когато потърси помощ. Иваничка има смелостта да го заяви, но повечето нямат тази смелост да го заявят, че са били или са жертва на домашно насилие."

Около 90 семейства в Русе получават подкрепа от Комплекса за социални услуги в града. А всяка история показва, че навременната помощ не само подарява надежда за утре, но и връща вярата в доброто сред хората не само по Коледа.