"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Режисьорът и сценарист Освалд Родриго Перейра, който показва екстремния алпинизъм

В епизод 19 от поредицата "Гостите на Банско Филм Фест 2025" ви срещаме с Освалд Родриго Перейра - полски алпинист, който има португалска жилка в кръвта. Произхождащ от семейство на журналисти и телевизионери, той дълго работи в тази сфера - първо като икономически и политически журналист, а в последствие и като спортен репортер.

Неговото желание го отвежда във високата планина - първоначално като човек, който заснема алпинистите и разказвач на техните истории. Впоследствие той става един от силните алпинисти. Той има изкачвания на някои от най-високите и опасни върхове в света. Прави го без допълнителен кислород. На два пъти участва в зимни експедиции на К2.

Освалд беше един от звездните гости на фестивала в Банско, но това не е първото му посещение в страната.

"Бях в България през 2001 или 2002 г. на 17-18 години. Тогава с мои приятели от гимназията бяхме в Рила, обиколихме малко планината и ходихме до Рилския манастир. След това отидохме в София да видим полския папа Йоан Павел II, който тогава беше тук. Оттам отидохме в Пловдив. Това беше преди доста време. Забавното обаче в тази история е, че когато през 2018 отидох в базовия лагер на К2, който е на 5000 метра височина, до преди това най-високата ми планина беше Рила. Нямах никакъв опит в планините, аз бях репортер. Когато хората от експедицията на К2 ме питаха имаш ли опит, аз отговарях "Малко - в Рила, тя е около 3 000 метра". Това всъщност беше екскурзия от училище", сподели той.

"Не бих казал, че съм спортувал като малък, тъй като съм роден с асма и моите родители ми казваха, че не мога да играя в футбол, не мога да тичам. В общи линии, мисията в живота ми беше да оцелея, да чета книги и да бъда добър в училище. Винаги ми се искало да се занимавам с някакъв спорт. Започнах да работя като журналист и правих това в продължение на 14 години. Мечтата ми винаги е вила да бъда човека, който отразява новината от мястото на събитието, от първата линия. По едно време исках да съм военен кореспондент, но не се получи. Винаги съм смятал, че най-високото ниво на журналистиката е ти да бъдеш свидетел на фактите и да ги предадеш. Тогава ми хрумна идеята, да ида на експедиция на К2 през полската национална експедиция. Присъединих се към тях в базовия лагер за две-три седмици и се оказа, че съм толкова добре подготвен, че след година ме поканиха да отида с тях и да направя филм. Предполагаше се, че ще стоя в базовия лагер и ще снимам, но тогава видяха колко съм бърз. С времето добих опит на голяма височина", спомня си алпинистът.

Освалд Родриго Перейра сподели и за експедицията, на която загина българският алпинист Атанас Скатов.

"По-късно отидох отново като оператор на К2 през 2020-2021. Това беше експедицията в която пет човека загинаха, включително Атанас Скатов. Това ме накара да осъзная, кой плаща цената за тази страст. За това се върнах през лятото на К2 сам, за да направя документален филм за онези, които имат близки загинали в планината. Докато правех този филм, изкачих Broad Peak. Бях първият човек за сезона, направих го без допълнителен кислород и без да ползвам шерпи. Мисля, че доказах, че мястото ми е в планината И така започна кариерата ми. Това беше първия ми осемхилядник. От тогава съм изкачил пет, всички тях без допълнителен кислород, без помощ от шерпи, понякога като първи за сезона", добави полякът.

Полша има големи традиции в алпинизма и хималаизма в зимните изкачвания. Освалд Родриго Перейра е един от хората, които са част от нейното продължаване.

"Израснал съм, четейки за големите полски герои в зимния хималаизъм и първият ми реален контакт с тях беше полската национална зимна експедиция на К2. В базовия лагер бях заедно с Адам Биалецки, който е бил гост на фестивала тук. Кшищоф Виалицки, Януш Голомб, Денис Урубко, големи имена. Аз бях с тях като репортер, играех шах с тях и си мислех "Какво правя тук". Аз съм едно хлапе в сравнение с тях, просто журналист. Точно по това време бях направил промяна. След като 10 години бях отразявал политически и икономически новини, се преместих в спортен канал. Отразявах футболни мачове, бях на световното първенство, правех интервюта с футболни звезди и изведнъж бях в базовия лагер, но разбрах, че това е място, където мога да открия покой. Мога да дам 100% от себе си. В планината се превръщам в машина. Емоциите идват след това. Разбира се, приемам като чест за мен, да мога да продължа тази традиция. Помня, че когато за първи път срещнах Дарюша Залурски, утвърден полски режисьор и голям майстор в снимането на осемхилядници, се чудех дали изобщо мога да говоря с него. Четири години по-късно той ме покани да снимаме заедно. Този филм даже се излъчи тук, на фестивала през 2022 година", припомни сценаристът и режисьор.

Един от филмите на Освалд Родриго Перейра е част от програмата на Банско Филм Фест през 2024 г. и дори печели наградата за заснемане в екстремни условия. "Тихото бягство" разказва за амбициозната експедиция на Бартек Жиемски до Анапурна и Далагири, като целта му е да се изкачи и спусне оттам със ски.

"Когато се катеря и правя такъв филм, обикновено сме аз и партньорът ми в изкачването, т.е. само двама човека. Няма екип от 10 души, които да снимат. Трябва да катеря, да нося оборудването, а после, на върха, когато всеки празнува и се радва, аз трябва да работя и да снимам. Но това ми е страст и привилегия. Когато отидох на зимната експедиция на К2, до преди това съм бил човека пред камерата, не знаех как да снимам. Взех една камера три дни преди полета и брат ми набързо ми обясни. Мой филм да бъде награден на няколко фестивала, година по-късно да бъда тук и да споделя моите истории, това е важен показател за мен и означава, че съм на прав път. Разбира се, не правя това за наградите и признанието, но ми е приятно, че с моите кадри успявам да докосна емоциите и чувствата на хората в различни държави", допълни той.

Полякът е амбициран да стигне нови върхове.

"Смятам, че най-добрите ми проекти предстоят. Имам определени постижения, но планирам още силни изкачвания. Може би тази зима ще бъде отново в Хималаите. Ако отида, ще бъде опит за изкачване в алпийски стил на Манаслу. Ще бъда със Симоне Моро и Нима Шерпа. Все още уточняваме детайлите и дали ще ида с тях. Ако се случи, това ще е завръщане към корените, тъй като започнах именно със зимна експедиция в Хималаите", разкри той.

Вижте целия епизод във видеото.