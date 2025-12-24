БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
Чете се за: 07:17 мин.
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на...
Чете се за: 02:05 мин.
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

Как ще посрещнат Бъдни вечер моряците и учените на път към Антарктида?

от БНТ
Чете се за: 03:30 мин.
По света
За Коледа се очаква те вече да бъдат на южния бряг на остров Ливингстън

посрещнат бъдни вечер моряците учените път антарктида
Моряците и учените, които са на борда на военния научноизследователски кораб “Св. Св. Кирил и Методий” на път към Антарктида за поредната си мисия, ще посрещнат Бъдни вечер в пролива Дрейк.

За Коледа се очаква те вече да бъдат на южния бряг на остров Ливингстън, където е и българската полярна база “Св. Климент Охридски”.

Как участниците в експедицията се готвят да посрещнат празниците?

66 души екипаж и учени, макар далеч от дома, ще посрещнат Бъдни вечер така, както повеляват православните християнски традиции.

капитан II ранг Радко Муевски, командир на научноизследователския кораб "Св. Св. Кирил и Методий": Ние ще опитаме да спазим изцяло, така да кажем, канона. И сме подготвили традиционната трапеза с постни ястия. Разбира се, имаме една страхотно приготвена питка, обреден хляб, от нашите добри готвачи.

Преди, обаче, да стигнат пролива Дрейк, членовете на експедицията са преминали през сериозно изпитание.

капитан II ранг Радко Муевски, командир на научноизследователския кораб "Св. Св. Кирил и Методий": При прехода ни в океана от Картахена до Мар дел Плата имахме, за около ден срещнахме една доста сериозна буря, която също преодоляхме, като тя, може би, беше най-голямото предизвикателство към момента за прехода.

За морското приключение разказа и корабният лекар Денис Исмаилов.

ст. лейтенант Денис Исмаилов, корабен лекар:
Дори членовете на екипажа казаха, че за 4 години това е била най-голямата буря и сме се измъкнали без проблеми.

На Рождество Христово се очаква корабът да е пуснал котва до остров Ливингстън. А в полярната ни база са организирали „Secret Santa“ между приятели и колеги, при която всеки избира някого, на когото да направи подарък.

капитан II ранг Радко Муевски, командир на научноизследователския кораб "Св. Св. Кирил и Методий": И всеки ще получи подарък от анонимен адресант. Така ще отбележим тази традиция да си разменим няколко подаръка между нас.

И на Бъдни вечер, и на Коледа, участниците в експедицията ще бъдат възможно най-близо до семействата си.

капитан II ранг Радко Муевски, командир на научноизследователския кораб "Св. Св. Кирил и Методий": Ние сме добре осигурени от гледна точка на комуникация, която позволява и видеовръзка, така че да сме част от атмосферата в нашите домове.

А какво е празникът без пожелания?

Здраве за целия екипаж, за всички, които са и на борда, и за цялата експедиция. И да си изпълним безопасно максимално всички задачи. Пожелавам също и на всички ваши зрители, на техните семейства, много здраве, щастие, светли и весели празници.

Полярният кораб ще се върне във Варна около средата на април догодина.

# Антарктида #моряци #учени

