Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар

30 000 лв. изгоряха при пожар в банков клон в Горна Оряховица.

Огънят е тръгнал от банкноти, по които е имало нафталин.

Вчера в късния следобед възрастен мъж внесъл в банката 4000 лв., които преди това съхранявал в гардероб, в който имало и нафталин. Той обяснил пред банковите служители, че иска да ги внесе по сметка, за да се превалутират в евро автоматично.

Банкнотите минали през преброителна машина, а остатъците от нафталина попаднали в климатика, оттам пламнала искра, която предизвикала пожар в трезора.

Клиентите на банката няма да бъдат ощетени, заяви за „По света и у нас“ изпълнителният директор на банката Никола Бакалов.

Той увери, че това е инцидент, който ще бъде покрит от застраховката, която банката има.

Никола Бакалов – изпълнителен директор на банката: "Няма абсолютно никаква опасност за нито един служител или клиент на банката ,тъй като това е инцидент, който е покрит от застраховка, която банката има. Банката няма да претърпи щети, както и нейните клиенти".

Включително човекът, който е донесъл тези 400 лева?

"Има версия, че всичко е стартирало от парите на определен вложител, но дори и неговите пари са заверени по сметката му, в пълнота, няма да има нито един лев щета за нито един клиент, това е обичайна практика не само за нашата, но за всички банки".

