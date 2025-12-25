Валежи от сняг затрудняват движението през проходите "Шипка" и Хаинбоаз

На проходите "Шипка" и Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена, съобщиха от Областно пътно управление в Стара Загора.

На прохода "Хаинбоаз" вали по-интензивно, а температурата е минус 2 градуса. На другия старопланински проход е дори по-студено и температурата е минус 3 градуса.

И на двата прохода, които свързват Северна с Южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.

Пътните настилки на магистрала "Тракия" и магистрала "Марица" в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта.

Няма въведени допълнителни ограничения за движение.