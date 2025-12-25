БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Днес почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата и истината

На 25 декември християнският свят чества един от най-големите празници – Рождество Христово. На този свят ден Христос идва на земята, за да освети хората и тяхното царство. Христос се ражда в пещера в град Витлеем. На Рождеството в небето пламва необикновена светлина и ангел възвестява, че на света е дошъл Спасителят.

Днес почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата и истината.

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил възглави празничната Златоустова света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

патриарх Даниил: "Бог ни е пожелал и Бог ни е дал този велик дар да бъде с нас. И като се замислим с каква висока чест ни е почел да изправи своя образ в нас, да бъде човекът богоподобен. Затова ние по някой път много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал, да бъдем синове Божи. И затова да се стремим да придобием това, което ни е донесъл, неговия божествен мир, неговото божествено снизхождение и смирение, неговата божествена любов. Имаме ли ги тези дарове, тези добродетели, това е богоподобието на човека. И действително ще бъдем заедно с него и няма да престанем да се наслаждаваме на неговия мир и благодат. За много благословени години".

- Как можем да познаем Бога в себе си?

- Със сърцето си ще го усетим. Това е нещо, което се усеща и не е необходимо да се обяснява. Просто се усеща, той си е в нас. Бог е любов и ние сме неговите творения.

- Какво ще си пожелаете за Коледа?

- Спасение за душата. Защото това е крайната цел на християнството. Постоянно трябва да се променяме към по-добро и съответно тези грехове, които ги правим и греховни привички, да остават в миналото, което става с божията помощ.

- Преди всичко здраве, повече мъдрост в делата и да бъдем повече усмихнати, да имаме повече поводи за усмивка, но и самите ние да даваме такива.

- Пожелавам си за празника мир в мислите, мир в душите, спокойствие, надежда, топлина и доброта.

